FOUNTAINE PAJOT : FOUNTAINE PAJOT - RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025/26

Résilience de l'activité dans un marché nautique en cours de normalisation

Structure financière solide au service de la stratégie de développement

Perspectives : 2026, l'année des 50 ans et de transition

Le Groupe Fountaine Pajot, publie ses résultats semestriels 2025/26 (du 01/09/25 au 28/02/26), arrêtés par le Conseil d'administration.

Données en M€ - (normes françaises) 29/02/2025

6 mois 22/02/2026

6 mois Chiffre d'affaires 156,2 136,3 Excédent Brut d'exploitation 25,2 12,7 Résultat d'exploitation (avant dot. aux amort. et dépré. des écarts d'acquisition) 19,6 6,0 Résultat financier 0,2 1,0 Résultat courant 19,7 7,0 Résultat exceptionnel 0,7 - Résultat net de l'ensemble consolidé 13,2 4,3 Résultat net part du Groupe 15,3 5,2

Résilience du Groupe Fountaine Pajot dans un marché du nautisme en voie de normalisation

Dans un environnement économique marqué par l'incertitude et par la normalisation du marché après plusieurs années de forte croissance, le Groupe Fountaine Pajot démontre la robustesse et la résilience de son modèle économique.

Au cours du premier semestre de l'exercice 2025/26, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 136,3 M€, en recul limité à 12,7 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'Excédent Brut d'Exploitation ressort à 12,7 M€ sur l'exercice, contre 25,2 M€ un an plus tôt, reflétant principalement l'effet de la baisse des volumes dans un contexte de marché moins dynamique. Le résultat d'exploitation, avant dotations aux dépréciations des écarts d'acquisition, atteint 6,0 M€ tandis que le résultat net part du Groupe demeure positif à 5,2 M€.

Ces résultats montrent la capacité du Groupe, grâce à l'attractivité de ses gammes renouvelées de catamarans et de monocoques, à préserver sa rentabilité, et témoignent des efforts d'adaptation de son outil industriel aux nouvelles conditions de marché.

Une structure financière solide

En M€ 31/08/25 28/02/26 En M€ 31/08/25 28/02/26 Immobilisations 92,9 104,8 Capitaux propres 136,3 137,5 Stocks 70,4 82,6 Provisions & impôts différés 7,8 8,8 Créances clients et autres créances 30,3 37,2 Dettes financières 42,0 47,0 Disponibilités 128,6 135,9 Fournisseurs et comptes rattachés 31,4 44,0 Total Actif 322,3 360,4 Autres dettes

Dont acomptes clients 104,7

64,1 123,0

80,8 Total Passif 322,3 360,4

Au 28 février 2026, la trésorerie générée par l'activité atteint 22,3 M€ (vs 20,1 M€ au premier semestre 2024/25). Cette évolution est soutenue par une marge brute d'autofinancement à 10,3 M€ et une maitrise du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) en amélioration de 12,0 M€ sur la période.

Dans un contexte de marché contrasté, le Groupe maintient le cap de ses investissements stratégiques, avec 16,5 M€ engagés au cours du semestre. Ces investissements visent principalement le renouvellement des gammes, l'innovation produit et les développements techniques destinés à accompagner les évolutions du marché.

À fin février 2026, Fountaine Pajot dispose d'une structure financière solide, lui permettant de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie.

Perspectives : 2026, une année de transition

L'exercice 2025/26, qui marque le 50ème anniversaire de Fountaine Pajot, constitue une année de transformation au cours de laquelle le Groupe renforce sa gouvernance afin d'accompagner son prochain cycle de développement.

Dans cette perspective, après avoir accompagné le développement du Groupe depuis 2014, Nicolas Gardies, Directeur Général sera amené, au cours de l'année 2027, à faire valoir ses droits à la retraite. Afin d'assurer progressivement cette transition dans les meilleures conditions, le Conseil d'administration a confié à Mathieu Fountaine, Directeur Général Délégué, la mission d'accompagner cette évolution, en s'appuyant sur un comité exécutif, renforcé et élargi, autour de la Direction Générale.

Par ailleurs, après avoir largement contribué, pendant plus de 20 ans, à la transformation, au développement produit et au rayonnement international du Groupe Fountaine Pajot et de ses marques, Romain Motteau se tourne vers de nouveaux projets. En conséquence et d'un commun accord avec le Conseil d'administration, Romain Motteau a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué du Groupe mais conserve son implication dans le pilotage des activités internationales du Groupe Fountaine Pajot.

En parallèle, Steven Guedeu, actuel Directeur commercial, est nommé par le Conseil d'administration, Directeur Général Délégué en charge des activités commerciales et marketing et accompagnera la mise en œuvre de la stratégie de développement du Groupe.

Cette évolution de la gouvernance illustre la volonté du Groupe Fountaine Pajot de poursuivre son développement tout en restant fidèle aux valeurs qui fondent son identité depuis 50 ans. Elle accompagnera le déploiement du plan produits engagé, l'accélération de l'innovation et des nouvelles technologies, le développement des activités de Fountaine Pajot Sailing Catamarans, Fountaine Pajot Yachts et Dufour ainsi que le renforcement de l'expérience client.

Fountaine Pajot dispose ainsi des moyens techniques, financiers et commerciaux, pour accompagner les évolutions du secteur nautique.

Calendrier de communication :

Chiffre d'affaires annuel 2025/26 mi-octobre 2026 (après Bourse)

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 58 modèles et livré plus de 4 000 catamarans dans le monde entier. À la suite du rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2024/25 (au 31 août 2025), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 323,2 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

FOUNTAINE PAJOT

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