FOUNTAINE PAJOT : Chiffre d'affaires du premier semestre 2019/2020

Malgré un bon démarrage, l'exercice sera profondément marqué par la crise du Covid-19

Un premier semestre solide en croissance de 20,1%

Point de situation Covid-19 et perspectives 2020

Le Groupe Fountaine Pajot, un des leaders mondiaux de la fabrication de bateaux de plaisance, annonce son chiffre d'affaires semestriel (arrêté au 29/02/20), et fait un point sur ses perspectives dans une situation de marché difficile liée au Covid-19.

Données en K€ (normes françaises) 2018/19 2019/20 Variation Chiffre d'affaires du 1er semestre (de septembre à février) 79 738 95 767 20,1%



Un solide début d'exercice avec une croissance d'activité de +20,1%

Au titre du premier semestre de l'exercice 2019/20 (du 1er septembre 2019 au 29 février 2020), le Groupe Fountaine Pajot réalise un chiffre d'affaires de 95,8 M€, en progression de +20,1%, bénéficiant sur la période d'un contexte de marché favorable.

Sur le segment du catamaran, la dynamique commerciale est toujours portée par le Saona 47 en voile et le MY44 dans la gamme moteur, ainsi que par les nouveautés, l'Elba 45 en voile et le MY40 en moteur. Sur le segment du monocoque, la croissance est tirée par le Dufour 430 et le Dufour 390.

Par destinations géographiques, le Groupe Fountaine Pajot enregistre une dynamique forte en Europe avec 32% des ventes, l'activité en Amérique du Nord représente 27% des ventes et le grand export 15%. La zone caraïbe représente 11% des ventes et la France en progression représente 15% des ventes.



Perspectives 2020 : une activité impactée par l'arrêt de la production en réaction à la crise du Covid-19

Le 17 mars, dans le contexte d'épidémie de Covid-19, le Groupe Fountaine Pajot a cessé toute activité pour mettre en sécurité l'ensemble de ses salariés.

Depuis, les chantiers Fountaine Pajot et Dufour ont mis en place des mesures sanitaires strictes permettant une reprise graduelle d'activité. Au 23 avril, sur la base du volontariat une minorité de collaborateurs travaille dans les ateliers, tout en respectant les mesures barrières et de distanciations. Par ailleurs, le travail à distance a été mis en place pour toutes les activités administratives, commerciales et d'études qui le permettaient.

En dépit d'un portefeuille commercial de commandes bien orienté, la crise étant évolutive et de durée incertaine, il est à ce stade difficile d'en chiffrer précisément les effets sur l'activité au cours des prochains mois de l'exercice 2019/20.

Toutefois, la suspension des activités de production et d'expédition pendant plusieurs semaines aura un impact négatif sur le chiffre d'affaires, annulant ainsi les perspectives antérieurement annoncées le 4 février 2020.

Dans ce contexte inédit, le Groupe Fountaine Pajot rappelle qu'il dispose de nombreux atouts et, qu'en plus de 40 ans d'existence, il a déjà traversé différentes crises et démontré à chaque reprise sa capacité de rebond. Le redémarrage est d'ores et déjà en préparation et les investissements se poursuivent pour pouvoir présenter de nouveaux modèles lors des prochains salons.

Calendrier de communication :

Résultats du 1er semestre 2019/20 mi-juin 2020 après bourse

À propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et Dufour Yachts, le Groupe offre une gamme complète et renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2018/19 (au 31 août 2019), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 M€.

Euronext Growth Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

