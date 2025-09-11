 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Founders Future : Guillaume Simonaire nommé partner
information fournie par AOF 11/09/2025 à 09:37

(AOF) - Founders Future, société d’investissement dédiée à l’accompagnement des futurs champions européens de la tech en phase d’amorçage et de croissance, annonce la nomination de Guillaume Simonaire en tant que partner. "Cette nomination s'inscrit dans la volonté de Founders Future de renforcer sa gouvernance et de structurer son équipe dirigeante dans un contexte de forte croissance et d'expansion internationale, notamment aux États-Unis", précise un communiqué.

Guillaume Simonaire rejoint l'équipe de direction composée de Marc Menasé, fondateur et supervisant les activités d'investissement, Matthieu Benkerant, COO en charge de la création de valeur et de l'exécution de la stratégie, Sophie Duval, secrétaire générale en charge des opérations juridiques, réglementaires et corporate, et Louis Sautet, Partner au sein de l'équipe d'Investissement.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

