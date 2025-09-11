Founders Future : Guillaume Simonaire nommé partner

(AOF) - Founders Future, société d’investissement dédiée à l’accompagnement des futurs champions européens de la tech en phase d’amorçage et de croissance, annonce la nomination de Guillaume Simonaire en tant que partner. "Cette nomination s'inscrit dans la volonté de Founders Future de renforcer sa gouvernance et de structurer son équipe dirigeante dans un contexte de forte croissance et d'expansion internationale, notamment aux États-Unis", précise un communiqué.

Guillaume Simonaire rejoint l'équipe de direction composée de Marc Menasé, fondateur et supervisant les activités d'investissement, Matthieu Benkerant, COO en charge de la création de valeur et de l'exécution de la stratégie, Sophie Duval, secrétaire générale en charge des opérations juridiques, réglementaires et corporate, et Louis Sautet, Partner au sein de l'équipe d'Investissement.