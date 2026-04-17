Foundayo de Lilly atteint 1 390 ordonnances au cours de sa première semaine d'utilisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La nouvelle pilule contre l'obésité d'Eli Lilly LLY.N a été prescrite 1 390 fois aux États-Unis au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 avril, selon un analyste qui a cité les données d'IQVIA.

Le Wegovy oral de Novo Nordisk NOVOb.CO a été prescrit 3 071 fois aux États-Unis au cours des quatre premiers jours qui ont suivi son lancement le 5 janvier.