Forvia vise 7% de marge en 2028 avec cinq métiers

(Actualisé tout du long avec citations du DG, commentaire d'analystes, précisions, détails)

par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario

Forvia FRVIA.PA a annoncé mardi viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue de l'activité intérieurs de voitures.

L'équipementier automobile, qui prévoit de supprimer

10.000 emplois

en Europe, vise une marge opérationnelle d'au moins 7% à l'issue de la première phase de son plan stratégique "Ignite", ainsi qu'un chiffre d'affaires de 21-22 milliards d'euros à taux de changes constants et en incluant des désinvestissements potentiels.

En 2025, sa marge est ressortie à 5,6% et son chiffre d'affaires à 26,1 milliards. En normes IFRS5, tenant compte de la cession future des intérieurs pour laquelle le groupe s'est dit en négociations avancées avec plusieurs parties, la marge ressort à 6% et le chiffre d'affaires à 21,3 milliards.

"Ignite marque le début d'un nouveau chapitre stratégique pour Forvia, fixant une direction claire pour la transformation du groupe dans un environnement automobile en évolution rapide", a dit le directeur général Martin Fischer, cité dans un communiqué.

Au cours d'une téléconférence de presse, il a ajouté que l'exercice écoulé constituait une année zéro pour le groupe et le point de départ de sa nouvelle stratégie moyen terme.

Dans une note, JP Morgan écrit que l'objectif de 7% de marge est supérieur au consensus de 6,3%.

Forvia a accusé en 2025 une perte nette, part du groupe, creusée à 2,091 milliards d'euros à cause de provisions liées à des difficultés opérationnelles et à la transformation engagée.

L'équipementier, qui avait accusé en 2024 une légère perte de 185 millions, a fait état de charges exceptionnelles d'environ 1,85 milliard d'euros, reflet principalement de provisions pour dépréciation de 920 millions d'euros à cause des projections de ventes à court terme et des difficultés opérationnelles de son activité éclairage, héritée de l'allemand Hella.

Le groupe, également très présent dans les sièges et la dépollution, a fait état aussi d'une moins-value non cash estimée à 578 millions d'euros sur la cession prévue de ses activités intérieurs - planches de bord, panneaux de porte et consoles centrales.

Sa perte nette et sa volonté de se désendetter rapidement l'ont conduit à décider de ne pas proposer de versement de dividende en 2026.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)