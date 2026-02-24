A Drancy, Lagarde succèdera-t-il à Lagarde?

Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ex-maire de Drancy Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité, espère succéder à sa femme et récupérer son fauteuil, quand trois autres candidats rêvent d'être celui qui parviendra à tourner la page d'un "système Lagarde" qui dure depuis un quart de siècle.

Au cœur du nouveau quartier des "Quatre routes", de nombreux passants viennent saluer l'ancien édile, certains lui donnant du "Monsieur le maire", ce qu'il n'est plus depuis 2017.

Cette année-là, en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats, il démissionne de son poste de maire pour rester député et c'est sa femme, Aude Lagarde, qui prend le relais à Drancy, ville de la Seine-Saint-Denis d'environ 70.000 habitants.

C'est elle qui se présente et remporte les municipales en 2020, mais choisit de ne pas rempiler en 2026, invoquant, en fin d'année dernière, des raisons de santé.

Quelques semaines après le retrait de sa femme, Jean-Christophe Lagarde, qui a purgé sa peine d'inéligibilité de deux ans après une condamnation pour détournement de fonds publics, se déclare candidat pour, selon lui, défendre son bilan et empêcher LFI de gagner la ville.

Ancien patron de l'UDI, maire de 2001 à 2017 et député entre 2002 et 2022, Jean-Christophe Lagarde affrontera notamment une liste LFI-PCF, une écologiste, ainsi que son ancien adjoint aux sports Hamid Chabani, entré en dissidence.

- "Sa vie privée" -

Alors que Jean-Christophe Lagarde est mis en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire de la fausse information publiée contre les ex-LFI Alexis Corbière et Raquel Garrido, ses péripéties judiciaires semblent avoir peu d'importance pour les quelques électeurs rencontrés par l'AFP.

"On ne peut pas monter dans la politique tout en étant honnête", estime auprès de l'AFP Michelle, 66 ans, qui considère que "depuis que les Lagarde sont là, la ville est devenue belle".

Kader, 56 ans et gérant d'une entreprise, n'est pas plus embêté par sa condamnation: "Ça ne me dérange pas, c'est sa vie privée, ce n'est pas comme s'il avait détourné de l'argent".

À quelques centaines de mètres, un militant tractant pour le candidat écologiste Hacène Chibane veut se montrer positif mais relève que nombre de ses concitoyens lui paraissent "amnésiques".

Cet élu d'opposition depuis 2014, d'abord sans étiquette, s'est fait une spécialité de dénoncer auprès de la justice les pratiques politiques de Jean-Christophe Lagarde, non sans un certain succès.

Lundi, l'opposant a fait un signalement au parquet national financier après un article de la Lettre selon lequel Jean-Christophe Lagarde aurait touché "un salaire confortable" comme seul salarié d'un microparti à la "faible activité".

Interrogé par l'AFP à ce sujet, l'ancien maire a refusé de répondre pour "ne pas alimenter un coup tordu de plus" à trois semaines du premier tour, pointant "une instrumentalisation" de la justice.

- "Le bordel LFI" -

Les adversaires des Lagarde, de gauche comme de droite, dénoncent un "système" à base de "copinage", de clientélisme et de pressions.

Lors d'une réunion de quartier organisée par Hamid Chabani, où l'assemblée a fini par appeler Jean-Christophe Lagarde "le roi", l'ancien proche a rendu hommage au "courage" de ceux venus l'écouter.

Pour se défendre, l'ex-maire fustige la figure du "diable horrible qu'on a construit" à son propos et concentre ses attaques sur le "danger" LFI, seule liste en mesure de le battre, selon lui.

"Vous voyez le bordel LFI à l'Assemblée nationale? Vous voulez de ça au conseil municipal?", demande-t-il aux habitants, critiquant "la ghettoïsation que font subir les villes PC-LFI à leur population".

Le candidat LFI-PCF, Gokhan Unver, né à Drancy et qui, à 32 ans, n'a presque connu que les Lagarde comme maires, répond vouloir "rassembler et apaiser cette ville", qui a placé LFI en tête aux européennes de 2024 avec environ 38% des voix.

Ce contexte pousse les adversaires de l'ancien maire à espérer un second tour, ce qui serait une première depuis 2001, et à craindre une triangulaire, synonyme de dispersion des voix pour les anti-Lagarde.

Pour éviter un tel scénario, Hacène Chibane a déjà promis de se désister s'il n'est pas en mesure de l'emporter, espérant que ses adversaires en fassent de même.

"Un canard qui se présente face à Jean-Christophe Lagarde, je vote pour lui", ironise-t-il.