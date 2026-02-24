 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pratiques commerciales trompeuses: deux Caisses d'Epargne écopent de plus de 9 M EUR d'amendes (DGCCRF)
information fournie par AFP 24/02/2026 à 10:38

Deux Caisses d'épargne, fililales du groupe BPCE, ont écopé de plus de 9 millions d'euros d'amendes pour pratiques commerciales trompeuses, ( AFP / LOIC VENANCE )

Deux Caisses d'épargne, fililales du groupe BPCE, ont écopé de plus de 9 millions d'euros d'amendes pour pratiques commerciales trompeuses, ( AFP / LOIC VENANCE )

Deux Caisses d'épargne, fililales du groupe BPCE, ont écopé de plus de 9 millions d'euros d'amendes pour pratiques commerciales trompeuses, a annoncé la Répression des fraudes (DGCCRF) mardi dans un communiqué.

À la suite d'une enquête effectuée entre octobre 2022 et avril 2025, les services de la DGCCRF ont transmis au Parquet du tribunal judiciaire de Paris une procédure pour pratiques commerciales trompeuses de la Caisse d'Île de France.

Cette Caisse a accepté la transaction et va régler une amende de six millions d'euros pour avoir "facturé des commissions d'intervention en l'absence d'une irrégularité de fonctionnement", pour avoir "dépassé les plafonds applicables aux commissions d'intervention", selon le service dépendant du ministère de l'Economie.

Interrogée par l'AFP, la Caisse d'Epargne d'Île de France a indiqué avoir pris acte de "l'arrêt de deux tarifications spécifiques" et cessé de les percevoir. "Nous avons ajusté le paramétrage de nos systèmes informatiques pour nous mettre en totale conformité".

La Caisse d'Epargne du Grand Est Europe a elle écopé de 3,2 millions pour avoir "dépassé les plafonds applicables aux commissions d'intervention".

Comme la Caisse d'Île de France, celle du Grand Est Europe a "cessé de percevoir cette tarification" spécifique.

Les deux caisses indiquent également avoir "entamé les travaux nécessaires pour rembourser les clients concernés dans les semaines à venir".

En novembre dernier, une autre banque du groupe BPCE, la Banque Populaire Rives de Paris, avait déjà écopé d'une amende de 2,5 millions d'euros pour pratique commerciale trompeuse.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:54

    en effet ils ne sont pas clair j'ai rdv dans 15 jours pour avoir des explications.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank