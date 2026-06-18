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Forvia vend une usine en Allemagne à un groupe de défense
information fournie par Boursorama avec AFP 18/06/2026 à 13:44

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

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L'équipementier automobile français Forvia, en difficulté depuis plusieurs années, a annoncé jeudi la signature d'un accord avec la filiale européenne du groupe américain de défense General Dynamics pour lui céder son site d'Augsbourg, en Allemagne, dont l'activité sera transformée.

Forvia présente dans un communiqué cet accord comme un moyen de donner "un avenir clair et durable" au site bavarois, qui emploie environ 300 salariés, en l'orientant progressivement vers des activités de défense.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Les deux groupes disent avoir élaboré un plan de formation pour adapter les compétences des salariés automobiles aux exigences des nouvelles activités de défense.

Pour Forvia, cette cession s'inscrit dans son plan stratégique "IGNITE" qui vise à recentrer ses activités et à améliorer son profil financier dans un marché automobile à la peine sur le Vieux Continent.

L'équipementier, dont le chiffre d'affaires a reculé au premier trimestre, avait annoncé fin avril la vente de sa division d'aménagements intérieurs (planches de bord, panneaux de porte...) au gestionnaire d'actifs américain Apollo, pour une valorisation de 1,82 milliard d'euros.

Cette cession devait lui permettre de réduire sa dette.

La finalisation de la transaction entre Forvia et General Dynamics European Land Systems (GDELS) reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et aux procédures de consultation des représentants du personnel.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,5520 EUR Euronext Paris -2,73%
GENL DYNAMICS CO
362,850 USD NYSE 0,00%

1 commentaire

  • 13:59

    La peau de chagrin de Forvia. Au moins ces salariés ne sont pas tout de suite licenciés.

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