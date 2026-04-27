Forvia vend son activité Intérieurs à Apollo
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 08:02
Forvia Intérieurs représente environ 18% du chiffre d'affaires consolidé de l'équipementier automobile (soit 4,8 MdsEUR en 2025), avec 59 sites de production et 8 centres de R&D dans 19 pays, et plus de 31 000 collaborateurs.
La transaction valorise l'activité Intérieurs sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 MdEUR, correspondant à un multiple de 3,1 fois l'EBITDA ajusté IFRS 2025 de 582 MEUR (et un multiple de 4,8 fois hors capitalisation des dépenses de R&D et loyers).
L'opération permettra de renforcer la focalisation de Forvia sur des activités à forte valeur ajoutée et à dominante technologique, tout en renforçant sa structure financière, notamment par une réduction de la dette nette d'au moins 1 MdEUR.
Sa réalisation reste soumise aux procédures d'information ou de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles. Sous réserve de ces conditions, elle est attendue d'ici fin d'année.
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