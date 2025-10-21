 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 209,65
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia: UBS réitère son conseil après les trimestriels
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:36

UBS réitère son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 10,2 E après la publication d'un 'chiffre d'affaires du troisième trimestre conforme'.

'Après le troisième trimestre, nous prévoyons des changements limités par rapport au consensus pour l'exercice 2025' indique UBS.

Forvia a confirmé ses objectifs 2025, à savoir un chiffre d'affaires entre 26,3 et 27,5 MdsEUR à changes constants, une marge d'exploitation entre 5,2 et 6% du chiffre d'affaires et un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (soit 655 MEUR).

Le groupe vise aussi un ratio dette/EBITDA ajusté inférieur ou égal à 1,8 fois au 31 décembre 2025 sur une base organique, et s'est engagé à le ramener en dessous de 1,5 fois en 2026, un objectif soutenu par des cessions d'actifs.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,9680 EUR Euronext Paris -2,08%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank