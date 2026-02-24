Forvia se reprend grâce à des achats à bon compte et ses perspectives de moyen terme
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 11:00
L'équipementier automobile a généré 26,154 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé l'an passé, en baisse de 3%, tandis que son résultat opérationnel s'est amélioré de 3,3%, à 1,456 milliard d'euros. De son côté, l'Ebitda ajusté a augmenté de 4,71%, à 3,513 milliards d'euros.
Parallèlement, le flux de trésorerie net a bondi de 47%, à 962 millions d'euros. Il a été soutenu par la hausse de l'Ebitda, une réduction de 28% des dépenses d'investissement et une baisse de 15% des dépenses de R&D capitalisées.
Enfin, la perte nette consolidée part du groupe est passé de 185 millions d'euros, à 2,091 milliards d'euros, en raison de charges exceptionnelles non cash (c'est-à-dire dans décaissement au niveau de la trésorerie ) d'environ 1,85 milliard d'euros, qui reflètent " la profonde transformation et rationalisation du portefeuille du groupe " explique Forvia.
Le groupe prévoit en outre de céder son activité Interiors, une étape clé de la simplification de son portefeuille et du renforcement de son profil financier.
Les analystes se concentrent sur le second semestre et les objectifs
Du côté des analystes, que ce soit UBS ou Oddo BHF, les deux soulignent que les résultats du second semestre sont supérieurs aux attentes. Oddo BHF met l'accent sur la génération très solide de flux de trésorerie disponible à 544 millions d'euros, environ le double des prévisions.
Pour l'exercice en cours, l'équipementier automobile estime que l'environnement de production va rester volatil et incertain. Il prévoit ainsi des revenus compris entre 20 et 21 milliards d'euros, à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 6 et 6,5% du chiffre d'affaires et un cash flow net supérieur ou égal à 3% des revenus.
Pour 2028, Forvia table sur des ventes comprises entre 21 et 22 milliards d'euros, à changes équivalents et en tenant compte de potentielles cessions. La marge opérationnelle devrait atteindre au moins 7% des revenus et le cash flow net devrait être d'environ 3,5% du chiffre d'affaires.
Pour UBS, ces objectifs sont inférieurs pour l'Ebit, mais supérieurs pour le cash flow net, ce qui importe probablement davantage pour une entreprise aussi endettée explique les analystes. La banque suisse anticipe des révisions à la baisse de l'Ebit d'environ 1 à 5% pour l'exercice en cours et estime que les nouveaux objectifs 2028 sont environ 10% inférieurs au consensus ajusté.
Chez Oddo BHF, la performance de fin 2025 et les perspectives 2026 offrent un point de départ solide pour le nouveau plan stratégique, renforçant la crédibilité du directeur général un an après sa prise de fonction. Au niveau des perspectives 2026, elle apparaissent plus encourageantes qu'attendu.
Les analystes restent à neutre et visent 14 euros, et chez UBS, ils sont également à neutre avec un objectif de cours de 10,20 euros.
Valeurs associées
|13,4900 EUR
|Euronext Paris
|+5,97%
A lire aussi
-
Flotte fantôme russe : Moscou cherche à "déstabiliser" l'Europe, selon le chef d'état-major de la Marine française
"À peu près un bateau ou un sous-marin russe passe le long de nos côtes chaque semaine", a souligné l'amiral Vaujour. La Russie utilise environ "un millier" de navires de sa "flotte fantôme" pour contourner les sanctions européennes, mais également pour tenter ... Lire la suite
-
par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario Forvia a annoncé mardi viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue ... Lire la suite
-
"Reprendre en main politiquement la question agricole, ça passe par une révision de la Constitution", déclare Bruno Retailleau, président des Républicains, devant la presse, avant sa visite du Salon de l'agriculture 2026. L'ancien ministre de l'Intérieur souhaite ... Lire la suite
-
La branche australienne de l'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé mardi un accord pour acquérir le groupe australien ClearView Wealth Limited qui doit lui permettre de se renforcer dans l'assurance vie. Zurich Australia a soumis une proposition qui valorise ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer