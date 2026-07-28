Forvia se met au service de la Défense

Forvia se distingue dans les premiers échanges à la Bourse de Paris ( 3,97%, à 9,054 euros), soutenu par l'annonce du groupe de sa volonté de diversifier ses revenus en mettant sa puissance industrielle européenne au service de la défense.

L'équipementier automobile rappelle que l'Europe est actuellement dans une phase de renforcement de sa base industrielle de défense et qu'il bien placé pour contribuer aux objectifs de souveraineté nationaux et européens. Le groupe estime également que grâce à ses capacités industrielles et à son double ancrage français et allemand, il dispose de la taille, des compétences et de la résilience nécessaires pour accompagner le développement et l'industrialisation des technologies de défense de nouvelle génération.

Forvia rappelle également plusieurs autres atouts : une solide expertise de la conception optimisée en fonction des coûts, une puissance d'achat significative, un savoir-faire dans la production en grande série, des systèmes avancés de management de la qualité, ainsi qu'un réseau industriel d'envergure mondiale.

Plus précisément, l'engagement de la société dans le secteur de la défense repose sur les fondations solides établies par Hella, qui fournit de nombreuses années des solutions d'éclairage et des systèmes électroniques pour des applications militaires de sécurité. Grâce à cette expérience, le Groupe a acquis une connaissance approfondie des écosystèmes de la défense, des procédures de qualification, des contraintes de la commande publique, des normes régissant les équipements critiques pour les missions et des besoins spécifiques des clients du secteur.