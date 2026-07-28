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Logement neuf: légère baisse des permis de construire accordés en juin
information fournie par Boursorama avec AFP 28/07/2026 à 12:46
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( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Le nombre de permis de construire accordés en juin pour des logements a légèrement baissé de 4,8% après un rebond en mai, tandis que les ouvertures de chantiers ont bondi au premier semestre, selon des données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement.

"Ce léger recul intervient après un net rebond en mai (+17,0%), qui faisait suite à deux fortes évolutions en mars et en avril qui se compensaient quasiment (+30% et -29,5%)", indique le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement, qui corrige ses données mensuelles des variations saisonnières et des jours ouvrables.

"Le repli modéré observé en juin s'explique par une baisse des autorisations des logements collectifs et des logements individuels", ajoute le SDES.

Depuis le début de l'année, 192.100 logements ont été autorisés à la construction, en hausse de 4,2% par rapport au premier semestre de 2025.

En juin, 30.906 logements ont été autorisés à la construction, dont 11.765 maisons individuelles (-6,1% sur un mois) et 19.141 logements collectifs (-3,9% sur un mois).

En cumulé de juillet 2025 à juin 2026, 376.241 logements ont été autorisés à la construction, "soit 8,0% de moins que la moyenne des cinq années précédentes", selon le SDES.

Du côté des ouvertures de chantier, qui traduisent le nombre de logements réellement en construction, 25.666 habitations ont commencé à être bâties en juin, un niveau quasiment stable (-0,1%) par rapport à mai.

Au cours des six premiers mois de l'année 2026, 157.191 logements ont été mis en chantier, un bond de près de 30% par rapport au premier semestre de 2025.

Le SDES souligne que ces données sont provisoires, le taux de collecte des informations étant partiel. Le nombre de logements mis en chantier en mai a d'ailleurs été revu nettement à la baisse à 25.700, ce qui porte la variation par rapport à avril à -2,8%.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis trois ans, du fait de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages et de la fin de mesures de soutien à l'investissement locatif.

Le Sénat a adopté en juin le projet de loi du gouvernement visant à construire 400.000 logements neufs par an, via des mesures de simplification et une incitation fiscale à l'investissement locatif.

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