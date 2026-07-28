Alstom : un contrat de 750 millions d'euros en Israël en passe de se concrétiser

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé mardi la concrétisation prochaine du projet de trains légers entre Haïfa et Nazareth, dans le nord d'Israël, dans lequel sa part est évaluée à 750 millions d'euros.

Alstom et ses partenaires, les groupes israéliens Electra et Minrav, "ont finalisé le financement du projet", ce qui va permettre "d'entrer pleinement dans sa phase d'exécution", explique le groupe français dans un communiqué.

La part d'Alstom dans ce projet est évaluée à environ 750 millions d'euros (sur une valeur totale d'environ deux milliards d'euros), souligne le constructeur. Cette commande sera enregistrée au deuxième trimestre (clos le 30 septembre prochain) de son exercice décalé 2026-2027, précise-t-il.

Pour ce projet d'une ligne de trains légers de 41 kilomètres, avec 20 stations et un trafic quotidien attendu d'environ 100.000 passagers par jour, Alstom est notamment chargé de fournir le matériel ferroviaire et la maintenance de long terme. Ses partenaires israéliens seront chargés des travaux et des infrastructures.

"L'exploitation et la maintenance seront ensuite confiées à une société commune dédiée réunissant Electra Afikim (opérateur d'autobus, filiale d'Electra, NDLR), Minrav et Alstom", ajoute le groupe français.

Alstom a confirmé la semaine dernière ses perspectives financières 2026-27 après une hausse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et malgré un recul de 37% de ses prises de commandes sur la période avril-juin.