Forvia : ricoche sous les 9E, les 8,20E en vue information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Forvia ricoche sous les 9E et retombe sous un petit support oblique vers 8,50E.

La correction qui s'enclenche pourrait déboucher sur un rapide test des 8,2E puis un retracement du double plancher des 7,45/7,5E des 17 octobre et 3 décembre 2024.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 8,34 EUR Euronext Paris -2,89%