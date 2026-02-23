Forvia pénalisé par les perspectives décevantes de sa filiale Hella

L'équipementier automobile Forvia
FRVIA.PA recule lundi à la Bourse de Paris, pénalisé par les perspectives jugées décevantes de sa filiale allemande Hella
HLE.DE .
Vers 10h14 GMT, l'action du groupe français recule de plus de 6%, lanterne rouge de l'indice SBF 120 .SBF120 , qui grappille 0,05% au même moment.
Hella, spécialisée dans l'électronique et l'éclairage automobile, a dit lundi prévoir un chiffre d'affaires compris entre 7,4 milliards et 7,9 milliards d'euros en 2026, avec une marge d'exploitation de 5,4% à 6,0% du chiffre d'affaires.
Le courtier JP Morgan estime dans une note que ces prévisions sont décevantes, soulignant la stagnation, voire le recul des marges par rapport à l'année précédente, et s'attendant à ce que la division éclairage ne connaisse aucune croissance.
ODDO BHF souligne également que les prévisions de flux de trésorerie disponible (FCF) de Hella, d'environ 138 millions d'euros, sont en baisse "significative" par rapport à l'année précédente.
Les prévisions plus prudentes concernant l'EBIT et le FCF risquent de décevoir, soulignent les analystes d'ODDO, et pourraient accroître la pression sur Forvia avant la publication, mardi, de ses propres résultats et de sa journée investisseurs.
(Rédigé par Diana Mandiá, avec Mateusz Rabiega, édité par Blandine Hénault)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer