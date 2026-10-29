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Forvia passe à la vitesse supérieure dans l'IA avec Raiqon
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 18:21

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L'équipementier automobile.a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec l'allemand Raiqon, spécialiste des solutions d'intelligence artificielle, afin d'optimiser les processus d'ingénierie automobile. Cette collaboration vise à automatiser l'analyse et la gestion des spécifications techniques, qui peuvent atteindre jusqu'à 15 000 exigences par projet de développement.

Reposant sur la plateforme d'IA multi-agents de Raiqon, la solution permettra notamment de détecter les incohérences, d'identifier les similitudes entre spécifications et de réutiliser les évaluations existantes. Intégrée à l'environnement IBM DOORS de Forvia, elle est actuellement adaptée aux besoins de Forvia Hella et de Clarion Electronics.

L'objectif est de réduire les tâches manuelles, d'améliorer la productivité des ingénieurs et d'accélérer les cycles de développement, sans perturber les processus existants.

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