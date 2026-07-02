Forvia Hella lance un bloc-batterie lithium-ion 12 volts intégré

information fournie par Reuters • 02/07/2026 à 10:21

Forvia SE FRVIA.PA :

* FORVIA HELLA LANCE SON PREMIER BLOC-BATTERIE LITHIUM-ION 12 VOLTS ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

* DÉBUT DE LA PRODUCTION EN SÉRIE EN CHINE PRÉVU POUR L'ÉTÉ 2027

* MONTANT DE COMMANDES DE QUELQUES CENTAINES DE MILLIONS D'EUROS

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(Rédaction de Gdansk)