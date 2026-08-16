Natation-Léon Marchand sacré champion d'Europe sur le 400m nage libre

Championnats d'Europe de natation
Le nageur français Léon Marchand s'est imposé en finale du 400m nage libre des championnats d'Europe de natation disputée dimanche au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Le quadruple champion olympique a remporté la finale en 3'43''14, record de France en prime, et empoche son deuxième titre continental, après son sacre sur 200m papillon samedi dans la piscine dyonisienne.
Léon Marchand a abordé ces championnats d'Europe entouré de doutes, après avoir contracté en juin, lors des championnats de France, une blessure à l'adducteur qui l'empêche de dérouler sa brasse et l'a forcé à alléger son programme cette semaine.
Il a renoncé au 400 m quatre nages, au 200 m quatre nages et au 200 m brasse : trois des quatre épreuves lors desquelles il avait glané l'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, à une grosse dizaine de kilomètres de Saint-Denis.
Le Toulousain de 24 ans n'avait nagé qu'une seule course avant ce weekend, en lançant idéalement lundi le relais 4x200 m nage libre, qui a obtenu la médaille d'argent. Léon Marchand avait impressionné en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance (1'43"76).
(Reportage par Zhifan Liu)
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