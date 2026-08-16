Natation-Léon Marchand sacré champion d'Europe sur le 400m nage libre

Championnats d'Europe de natation

Le ‌nageur français Léon Marchand s'est imposé en finale ​du 400m nage libre des championnats d'Europe de natation disputée dimanche au Centre aquatique olympique de ​Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Le quadruple champion olympique a remporté la finale en 3'43''14, ​record de France en ⁠prime, et empoche son deuxième titre continental, ‌après son sacre sur 200m papillon samedi dans la piscine dyonisienne.

Léon Marchand a ​abordé ces ‌championnats d'Europe entouré de doutes, après avoir ⁠contracté en juin, lors des championnats de France, une blessure à l'adducteur qui l'empêche de ⁠dérouler sa ‌brasse et l'a forcé à alléger son ⁠programme cette semaine.

Il a renoncé au 400 ‌m quatre nages, au 200 m ⁠quatre nages et au 200 m brasse : ⁠trois des ‌quatre épreuves lors desquelles il avait glané l'or ​aux Jeux olympiques ‌de Paris en 2024, à une grosse dizaine de kilomètres de ​Saint-Denis.

Le Toulousain de 24 ans n'avait nagé qu'une seule course avant ce weekend, ⁠en lançant idéalement lundi le relais 4x200 m nage libre, qui a obtenu la médaille d'argent. Léon Marchand avait impressionné en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance (1'43"76).

(Reportage ​par Zhifan Liu)