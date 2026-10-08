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Forvia Hella décroche deux contrats majeurs dans les systèmes de batteries
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 08:25

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Forvia Hella a annoncé avoir remporté deux importantes commandes en série pour ses solutions EnergyCore, auprès de deux constructeurs automobiles internationaux basés en Amérique et en Europe. Représentant un montant cumulé de plusieurs centaines de millions d'euros, ces contrats portent sur un système de gestion de batterie haute tension 3-en-1 et un PowerPack de 48 volts.

Les démarrages de production sont prévus en décembre 2027 et au printemps 2028.

Le premier système regroupe trois fonctions essentielles de gestion des batteries haute tension au sein d'une architecture intégrée, permettant de réduire le nombre de composants, le câblage, le poids et les coûts. Initialement conçu pour les grands véhicules hybrides, il pourra également être adapté aux véhicules entièrement électriques.

De son côté, le PowerPack 48 volts associe une batterie et des composants électroniques de puissance dans une solution compacte destinée aux véhicules hybrides, notamment pour optimiser la récupération d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique.

Ces deux contrats s'inscrivent dans la stratégie IGNITE du groupe Forvia, qui vise à renforcer le positionnement de Forvia Hella dans les solutions intégrées de gestion des batteries et de l'électronique de puissance, tout en simplifiant l'architecture des véhicules.

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