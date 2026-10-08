 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FORVIA HELLA décroche deux commandes majeures pour ses solutions EnergyCore
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 08:21

Ajouter Boursorama à vos sources

FORVIA FRVIA.PA a annoncé jeudi que sa filiale FORVIA HELLA avait remporté deux importantes commandes en série pour ses solutions EnergyCore pour un montant cumulé "dans la fourchette des centaines de millions d'euros".

Les contrats portent sur un système de gestion de batterie haute tension "X-in-1", ainsi que sur un PowerPack 48 volts.

Le groupe précise que le lancement de la production est prévu respectivement en décembre 2027 et au printemps 2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

FORVIA
9,2480 EUR Euronext Paris -4,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.10.2026 08:58 

    (Actualisé avec d'autres valeurs) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • Les candidats à la primaire de la gauche, le 1er octobre 2026 lors d'un débat sur France 2/France Inter à la Maison de la radio à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Primaire sociale-démocrate: les fluctuations passées des cinq candidats
    information fournie par AFP 08.10.2026 08:52 

    Les candidats à la primaire de la gauche sociale-démocrate se sont régulièrement invectivés sur leurs choix passés et leur légitimité. Le parcours de chacun des cinq concurrents est jalonné de virages symptomatiques d'une famille politique qui se cherche. Raphaël ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Baisse en vue en Europe, les rendements se tendent encore
    information fournie par Reuters 08.10.2026 08:50 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi avec la poursuite des ‌tensions sur les rendements obligataires et la hausse des cours pétroliers alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit publier le compte rendu de ... Lire la suite

  • Dans les logements HLM le passage à l'électricité risque de peser sur les locataires ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )
    Sortir du gaz sans augmenter les factures, pour les HLM, la difficile quête de la bonne formule
    information fournie par AFP 08.10.2026 08:45 

    Face aux crises géopolitiques qui font flamber les prix des énergies fossiles, l'État veut s'émanciper des coûteuses importations de gaz, mais dans les logements HLM le passage à l'électricité risque de peser sur les locataires et pousse les bailleurs à préférer ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,38 +2,15%
CAC 40
7 705,11 -0,83%
HAFFNER ENERGY
0,712 -2,86%
EUR/USD SPOT
1,11848 -0,10%
2CRSI
24,22 -3,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank