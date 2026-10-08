FORVIA HELLA décroche deux commandes majeures pour ses solutions EnergyCore

FORVIA FRVIA.PA a annoncé jeudi que sa filiale FORVIA HELLA avait remporté deux importantes commandes en série pour ses solutions EnergyCore pour un montant cumulé "dans la fourchette des centaines de millions d'euros".

Les contrats portent sur un système de gestion de batterie haute tension "X-in-1", ainsi que sur un PowerPack 48 volts.

Le groupe précise que le lancement de la production est prévu respectivement en décembre 2027 et au printemps 2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)