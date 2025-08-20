Forvia: Goldman Sachs passe sous les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 09:55
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 9.795.706 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,23% des droits de vote de cet équipementier automobile.
Valeurs associées
|11,6100 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
