Forvia : encore -10% sous 7,7E, -33% en 4 séances information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 12:36









(CercleFinance.com) - Forvia dévisse encore -10% sous 7,7E, soit -33% en 4 séances (après -23% vers 8,44E le 28/02).

Le titre enfonce le support des 8,20E et semble filer tout droit vers un retracement du plancher annuel des 7,546E du 3 janvier.





Valeurs associées FORVIA (EX FAURECIA) 7,61 EUR Euronext Paris -10,19%