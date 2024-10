Forvia en panne après la dégradation de sa dette par Fitch

(AOF) - Forvia (-2,02% à 8,45 euros) est repartie à la baisse après sa dégradation par Fitch. L’agence de notation a révisé de stable à négative la perspective de la note de défaut émetteur à long terme (IDR) de l'équipementier automobile français à 'BB+' . Le levier net de l'Ebitda de Forvia restera "supérieur à notre sensibilité de notation de 2 fois au cours des 12 à 18 prochains mois, malgré les produits des cessions d'actifs canalisés vers le remboursement de la dette" commente Fitch.

La prolongation de la trajectoire de désendettement est "le résultat de la baisse attendue des revenus et de l'érosion de la rentabilité due à la diminution des volumes de production", ajoute l'agence.

Fitch précise qu'"un abaissement de la note est possible en cas de nouvelle sous-performance", en particulier en ce qui concerne la génération de flux de trésorerie disponible (FCF), mais que les notes pourraient être confirmées si la performance s'aligne sur ses attentes. "Les marges d'EBIT et de FCF sont inférieures à celles des entreprises comparables ou mieux cotées", précise-t-elle.

Forvia prévoit depuis fin septembre une marge opérationnelle comprise entre 5% et 5,3%, contre une prévision réduite en juillet au bas de la fourchette de 5,6% à 6,4% annoncée initialement.

Citi a abaissé cette semaine son objectif de cours sur la valeur de 20 à 12,50 euros, soulignant que l'EBIT et le free cash flow de Forvia "restent très fortement liés au volume". " La combinaison d'un effet de levier opérationnel et d'un effet de levier financier très élevés accroît considérablement la volatilité du cours de Forvia et fait qu'il est difficile pour de nombreux investisseurs de rester investis à long terme ", a-t-il fait remarquer.

