Forvia en net recul après ses trimestriels

(AOF) - Forvia (-5,77%, à 10,04 euros) accuse le plus fort recul de l'indice SBF 120 dans le sillage de sa performance au troisième trimestre L’équipementier automobile a vu son chiffre d’affaires reculer de 3,7%, à 6,121 milliards d’euros. Ce recul est essentiellement dû à un effet de change négatif (lié à la dépréciation de l’euro face au dollar et au renminbi) de 238 millions d’euros. En organique, la croissance s’est élevée à 2%. Le groupe né au début 2022 du rapprochement entre Faurecia et Hella a toutefois confirmé ses objectifs financiers.

Pour l'exercice en cours, Forvia vise toujours un chiffre d'affaires de 26,3 milliards à 27,5 milliards d'euros à taux de change constants et anticipe une marge opérationnelle de 5,2% à 6% ainsi qu'un flux de trésorerie net supérieur ou égal à celui généré en 2024. L'industriel compte également que son ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté n'excède pas 1,8 au 31 décembre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, 1 er mondial pour les sièges et les systèmes d’équipement, né en 2022 ;

- Ventes de 27 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 32 %, les systèmes d’intérieur pour 19 %, les systèmes d’échappement pour 15 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie, multimédia…) pour 16 % et l’éclairage pour 14 %...

Chiffre d’affaires réalisé à 47 % en Europe-Moyen Orient-Afrique, à 27 % en Asie-Océanie (21 % en Chine) et à 26 % dans les Amérique ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage, accélération de l’électrification dans la mobilité verte ;

- Capital ouvert avec 5 actionnaires stratégiques : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 %, Exor (5, %), Peugeot 1810 (3 %), le groupe Caisse des Dépôts (4 %) et les salariés (2 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 13 administrateurs, Martin Fischer étant directeur général depuis le 1 er mars.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires mené par un comité exécutif profondément remanié :

- priorité au désendettement, via 1 Md€ de cessions (Faurecia Automotive Composites), le « manage by cash » et le remaniement de la dette,

- en réaction au relèvement des tarifs douaniers américains, extension du système de « lean manufacturing » à toutes les fonctions de l’entreprise et nouveau programme Simplify de réductions des coûts, soit 11O M€ d’économies d’ici fin 2028 pour un coôt total de 150 M€ ;

- en Europe, déploiement du plan EU-FORWARD de renforcement de la compétitivité (près de 5 500 suppressions en 2025, soit un coût de restructurations de 247 M€) et du plan de synergies FORVIA HELLA avec 500 M€ d’économies attendues pour 2025,

- en Asie, lancement de « West to east » pour tirer parti de la reprise attendue en Chine (1/3 du marché mondial en volume) et porter à 38 %, vs 27 %, la part des revenus en Asie dès 2028,

- écosystème de partenariats industriels -neutralité carbone (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), intelligence artificielle (Accenture), cloud (Microsoft), analyse des données (Palantir), cybersécurité (GuardKnox ou Smart Eye), logiciels graphiques (Rightware) - renforcé depuis 2024, notamment avec Chery en Chine pour les cockpits intelligents (1 Md€ de ventes visées en 2029) et avec le chinois BYD en Hongrie ;

- innovation regroupée dans 80 centres de R&D (3,8 % des revenus), riche d’un portefeuille de près de 13 000 brevets avec 900 programmes en développement notamment en IA et logiciels en réorganisation depuis le début d’année :

- magasin d’applications Appning pour les 23 grandes marques automobiles mondiales,

- entité « Ignite » dédiée exclusivement aux logiciels ;

- Stratégie environnementale « Blue Effect» visant le net zéro en 2045 avec 2 étapes intermédiaires :

- 2O25 : réduction d’au moins 80 %, vs 2019, des émissions de CO2 des scopes 1 et 2,

- 2030 : réduction d’au moins 45 % des émissions de CO2 du scope 3,

- Division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges)…,

- Solutions hydrogène proposées directement (réservoirs pour le transport et le stockage d’hydrogène) et gigafactory de piles à combustible, avec pour objectif 3,5 Mds€ de revenus ;

- Émissions obligataires « vertes » ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de + 20 Mds€ ;

- Dette financière ramenée à 6,4 Mds€ à fin juin, donnant un effet de levier de 1,97, face à 4,4 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Marché mondial plombé par les réglementations environnementales en Europe et la montée de la concurrence chinoise dans les véhicules électriques ;

- Sensibilité des ventes aux six premiers clients : Volkswagen (19 %), Stellantis (10,5 %), Ford (9 %), Mercedes-Benz (7 %), GM (6 %) et BMW (5,5 %) ;

- Spéculations sur une cession de l’activité « Interiors », au 5 ème rang mondial par le chiffre d’affaires mais la moins rentable des divisions, dans le cadre de la stratégie de désendettement ;

- Après l’arrêt par Stellantis de son programme de pile à hydrogène développé au sein de Symbio, société commune avec Forvia et Michelin, dépréciation de 136 M€ sur la quote-part de Forvia ;

- Après une quasi-stabilité des ventes, de 13,1 %, une montée de 3,1 % du bénéfice opérationnel et une perte nette de 288,7 M€ à fin juin, objectifs 2025 inchangés : revenus de 26,3 à 27,5 Mds€, marge opérationnelle de 5,2 à 6 %, autofinancement libre stable autour de 500 M€ et levier de dette ramené à 1,8 ;

- Absence de dividende.