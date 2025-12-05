Pandas et ping-pong : Macron achève sa visite en Chine sur une note plus légère

Le président français Emmanuel Macron et son épouse brigitte arrivent à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, le 4 décembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Barrage, pandas et ping-pong : Emmanuel Macron achève vendredi sa quatrième visite d'Etat en Chine sur une note plus intimiste et détendue après les échanges ardus de la veille avec son homologue Xi Jinping sur l'Ukraine et le commerce.

Le président français et son épouse Brigitte, qui ont quitté jeudi soir la capitale pour Chengdu, dans le Sichuan (sud-ouest), doivent y retrouver le couple présidentiel chinois dans un décor aux antipodes du monumental et solennel Palais du Peuple de Pékin.

Emmanuel Macron s'est dit d'avance "très sensible" à ce "geste" d'attention, loin du protocole officiel, après avoir lui-même invité Xi Jinping dans les Pyrénées de son enfance en mai 2024.

Autant de signes d'une "confiance" mutuelle et d'une volonté d'"agir ensemble" alors que les tensions internationales se multiplient et les déséquilibres commerciaux se creusent au bénéfice de la Chine, a-t-il souligné jeudi.

Après les cimes des Pyrénées, Xi Jinping a choisi d'emmener son hôte près du Mont Qingcheng, où se dresse un imposant barrage et système d'irrigation du IIIe siècle avant notre ère, à une heure de route de Chengdu.

Les deux couples présidentiels ponctueront ces retrouvailles par un déjeuner, avant qu'Emmanuel et Brigitte Macron ne poursuivent un programme plus personnel.

- Panda mania -

Comme en avril 2023 à Canton, le chef de l'Etat aura un échange avec des étudiants. Chengdu - la quatrième ville de Chine avec 21 millions d'habitants - est considérée comme l'une des plus ouvertes sur les plans culturel et social.

Yuan Meng, le premier panda né en France, en juillet 2023 dans le zoo de Beauval, dans le centre de la France, avant son départ pour la Chine ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Brigitte Macron se rendra de son côté au Centre de conservation des pandas géants de Chengdu, où deux plantigrades âgés de 17 ans prêtés à la France en 2012 dans le cadre de la "diplomatie chinoise du panda" viennent tout juste de revenir.

Elle y retrouvera Yuan Meng, le premier des pandas géants nés en France en 2017, dont elle est la marraine et qui a rejoint la Chine en 2023.

Les forêts du Sichuan abritent de nombreuses espèces protégées, des léopards des neiges aux pandas géants, célèbres pour leur démarche nonchalante et leur yeux sombres entourés de taches noires.

La Chine a fait de ces ursidés des ambassadeurs emblématiques de son amitié avec les peuples, du Japon à l'Allemagne, à travers des prêts à des zoos.

Les petits nés à l'étranger sont envoyés quelques années plus tard à Chengdu pour participer à des programmes de reproduction et de réadaptation en milieu naturel.

De son côté, le chef de l'Etat rencontrera les frères pongistes Alexis et Félix Lebrun, vedettes des Jeux olympiques de Paris en 2024 et présents en Chine pour la coupe du monde de tennis de table par équipes mixtes.

- Timides signaux -

L'occasion d'un nouvel échange de balles pour le président français, après celui à l'Elysée avec Alexis Lebrun en novembre 2024?

Jeudi à Pékin, le président français s'est livré à un échange autrement plus délicat, pressant son homologue chinois d'oeuvrer à la fin de la guerre en Ukraine en usant de son "influence" sur la Russie et de corriger les déséquilibres commerciaux avec la France et l'Europe.

S'il s'est dit prêt à "soutenir tous les efforts de paix", Xi Jinping a surtout haussé le ton face aux accusations récurrentes de soutien de la Chine à l'économie de guerre russe, qu'il a jugées "diffamatoires".

La Chine n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un partenaire primordial dans sa vision "mutipolaire" du monde, et lui achète massivement du pétrole, alimentant ainsi sa machine de guerre.

Emmanuel Macron semble avoir été entendu en revanche dans son appel à plus d'investissements chinois en France, avec en corollaire un partage de technologies comparable à celui opéré par les Européens lors du décollage économique de Pékin.

Une lettre d'intention a été signée en ce sens, Xi Jinping se disant prêt à "accroître les investissements réciproques" pour un "environnement commercial équitable".