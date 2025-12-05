Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DERICHEBOURG DBG.PA a publié jeudi ses résultats annuels 2024-2025, faisant état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en baisse, malgré un résultat net en forte progression.

* DANONE DANO.PA a annoncé jeudi qu'il allait racheter 3,8 millions de ses propres actions pour compenser l'impact dilutif des plans d'actionnariat salarié.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA a annoncé jeudi le départ de son président et membre du conseil de surveillance Jean-Marie Tritant à compter du 31 décembre 2025. Il sera remplacé par Vincent Rouget à titre temporaire.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3X413R

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)