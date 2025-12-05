*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* DERICHEBOURG DBG.PA a publié jeudi ses résultats annuels 2024-2025, faisant état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en baisse, malgré un résultat net en forte progression.
* DANONE DANO.PA a annoncé jeudi qu'il allait racheter 3,8 millions de ses propres actions pour compenser l'impact dilutif des plans d'actionnariat salarié.
* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA a annoncé jeudi le départ de son président et membre du conseil de surveillance Jean-Marie Tritant à compter du 31 décembre 2025. Il sera remplacé par Vincent Rouget à titre temporaire.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3X413R
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer