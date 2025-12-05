 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 349,65
-1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DERICHEBOURG DBG.PA a publié jeudi ses résultats annuels 2024-2025, faisant état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en baisse, malgré un résultat net en forte progression.

* DANONE DANO.PA a annoncé jeudi qu'il allait racheter 3,8 millions de ses propres actions pour compenser l'impact dilutif des plans d'actionnariat salarié.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA a annoncé jeudi le départ de son président et membre du conseil de surveillance Jean-Marie Tritant à compter du 31 décembre 2025. Il sera remplacé par Vincent Rouget à titre temporaire.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3X413R

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

DANONE
76,120 EUR Euronext Paris -0,65%
DERICHEBOURG
6,325 EUR Euronext Paris +0,64%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
90,140 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 04/12/2025
    Top 5 IA du 04/12/2025
    information fournie par Libertify 05.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Biomérieux , Eramet , Meta, Sanofi , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un internaute consulte le site web du géant asiatique du commerce électronique Shein sur un ordinateur portable à Paris, le 5 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme
    information fournie par AFP 05.12.2025 04:34 

    Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron et son épouse brigitte arrivent à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, le 4 décembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Pandas et ping-pong : Macron achève sa visite en Chine sur une note plus légère
    information fournie par AFP 05.12.2025 02:16 

    Barrage, pandas et ping-pong : Emmanuel Macron achève vendredi sa quatrième visite d'Etat en Chine sur une note plus intimiste et détendue après les échanges ardus de la veille avec son homologue Xi Jinping sur l'Ukraine et le commerce. Le président français et ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie vénézuélienne Rutaca passe devant la lune, vu depuis l'aéroport international Simon Bolivar à Maiquetia, Venezuela, le 3 décembre 2025 ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela isolé après la suspension des vols par les compagnies étrangères
    information fournie par AFP 05.12.2025 02:07 

    Le Venezuela est quasiment privé de liaisons aériennes avec l'extérieur après la suspension des vols par les compagnies aériennes étrangères pour des motifs de sécurité, en raison du déploiement militaire américain dans les Caraïbes. Boliviana de Aviacion et Satena ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank