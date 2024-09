Forvia en hausse malgré l'abaissement de ses perspectives 2024

(AOF) - En repli à l’ouverture, Forvia (10,96% à 9,782 euros) figure désormais parmi les plus fortes hausses du SBF120 malgré la révision à la baisse ses objectifs annuels. L’équipementier automobile prévoit désormais une marge opérationnelle comprise entre 5% et 5,3%, contre une prévision réduite en juillet au bas de la fourchette de 5,6% à 6,4% annoncée initialement. L'avertissement semble avoir été anticipé par les investisseurs dans un contexte morose pour le secteur automobile : BMW et Mercedes ont récemment averti.

Malgré la hausse de ce jour, le titre perd toujours plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.

Forvia vise également un chiffre d'affaires compris entre 26,8 et 27,2 milliards d'euros pour 2024, contre une prévision de ventes dans le bas de la fourchette comprise entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros, déjà ajustée en juillet dernier. Le cash flow net est, lui, attendu à au moins 550 millions d'euros. IL était précédemment attendu au moins à son niveau 2023 en valeur, soit 649 millions d'euros.

Endettée après l'acquisition d'Hella, la société a en revanche confirmé son objectif d'un ratio dette nette sur Ebitda ajusté inférieur à 1,5 en décembre 2025.

L'équipementier automobile invoque le contexte actuel "défavorable", qui "incite à une plus grande prudence sur les prévisions de ventes pour le reste de l'année". Son client Volkswagen, qui a représenté 17% de ses revenus en 2023, a lancé un avertissement en juillet, et envisage désormais des fermetures de site en Allemagne.

Pour justifier son avertissement, le groupe cite "des incertitudes sur le marché européen, en grande partie dues à la poursuite du ralentissement de l'électrification et aux inquiétudes liées à la mise en œuvre de la réglementation CAFE (émissions de CO2)" . Il évoque également "un niveau élevé des stocks de véhicules en Amérique du Nord, entraînant des annonces de fermetures d'usines par les constructeurs et la réduction des prévisions de production pour le second semestre", ainsi que "des risques croissants de grèves chez les constructeurs".

"On ne voit pas, d'ici la fin de cette année, comment le marché (automobile) pourrait se rétablir", a résumé le directeur général de Forvia, Patrick Koller, dans un entretien à l'AFP.

En 2025, Forvia s'attend à ce que l'environnement en 2025 reste difficile, notamment parce que la production automobile en Europe (45 % des ventes du groupe) reste sous pression, en raison de l'environnement économique général et des incertitudes liées à l'évolution de la gamme des groupes motopropulseurs.

En revanche, la Chine (20% des revenus) offre des perspectives de croissance pour l'année prochaine. Forvia souligne que ce pays est relutif pour la marge d'exploitation du groupe et qu'il devrait y maintenir une marge à deux chiffres à l'avenir.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.