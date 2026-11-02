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Forvia confiant pour la fin de l'année malgré la tension sur les approvisionnements
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 10:44

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Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario

Forvia ‌s'est déclaré confiant lundi de pouvoir continuer à faire mieux que la production automobile globale au quatrième trimestre, tout ​en prévenant que le marché restait compliqué à cause notamment de l'inflation des matières premières et des tensions sur les approvisionnements.

L'équipementier automobile a fait état d'un léger recul de 0,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ​à 5,079 milliards d'euros, mais surperformé le marché, la bonne performance de ses activités sièges et électronique en Europe et de son activité dépollution pour ​véhicules thermiques en Amérique du Nord compensant la faiblesse ⁠persistante de ses clients constructeurs internationaux en Chine.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur financier Olivier ‌Durand a souligné que Forvia avait renoué avec la superformance par rapport au marché automobile et que cette tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre.

"Evidemment revenir à une surperformance est ​un élément de développement pour la ‌société, mais les résultats de l'entreprise doivent être d'abord sur la structure de ⁠coûts et la gestion de notre performance", a-t-il ajouté.

L'action Forvia a ouvert en hausse de plus de 2%, avant de passer en territoire négatif puis de revenir en légère progression vers 10h00.

"Le chiffre d'affaires est légèrement supérieur aux ⁠attentes (...), les prévisions pour ‌2026 sont confirmées", commentent les analystes de Jefferies dans une note, tout en faisant référence ⁠aux commentaires vendredi de Hella, qui a donné naissance à Forvia via sa fusion avec Faurecia, selon lesquels ‌son chiffre d'affaires annuel est attendu dans le haut de la fourchette des prévisions, mais la ⁠marge opérationnelle dans le bas.

Au cours d'une téléconférence avec les analystes, le directeur ⁠général Martin Fischer a dit ‌s'attendre à ce que "la chaîne d'approvisionnement demeure sous pression", notamment pour les puces mémoire, avec une inflation des ​coûts persistantes et des arrêts de production devant être anticipés ‌chez certains clients en Europe.

Dans un communiqué cette fois, il s'est félicité de "progrès graduels en Chine". Si les ventes organiques y ont reculé ​de 17,2% au troisième trimestre, Forvia dit avoir enregistré des progrès auprès des constructeurs chinois, notamment grâce au rebond de la production de BYD et à la poursuite de la croissance avec Chery.

Forvia vise toujours ⁠en 2026 un chiffre d'affaires compris entre 20 et 21 milliards d'euros, à taux de change constants, contre 21,3 milliards en 2025 - chiffres excluant l'activité intérieurs dont la cession sera finalisée au quatrième trimestre - ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 6% et 6,5%, contre 6%, proforma également, l'année précédente.

En incluant des effets de changes, qui devraient rester positifs au quatrième trimestre, la variation du chiffre d'affaires au troisième trimestre ressort à +1%.

(Gilles Guillaume et Mathias ​de Rozario, édité par Augustin Turpin)

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