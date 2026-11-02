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France : l'activité manufacturière se replie en octobre
information fournie par Boursorama avec AFP 02/11/2026 à 11:27

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( AFP / ANGELA WEISS )

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité manufacturière en France s'est contractée en octobre, sous l'effet d'une baisse de la production et des nouvelles commandes, qui ont enregistré leur plus fort recul depuis plus d'un an, selon l'indice PMI publié lundi par S&P Global.

L'indice PMI manufacturier est tombé à 49,5 contre 50,6 en septembre. Il s'est ainsi établi sous la barre de 50 points qui signale un repli de l'activité, tandis qu'une valeur supérieure à ce seuil traduit une expansion.

Ce recul de l'indice, bâti à partir des réponses de quelque 400 entreprises de l'industrie manufacturière, "s’explique principalement par les baisses de ses deux principales composantes, les nouvelles commandes et la production", a expliqué S&P Global.

Les nouvelles commandes ont connu en octobre leur plus forte diminution depuis juillet 2025 et la production manufacturière a reculé après deux mois consécutifs de hausse.

Selon les entreprises, la faiblesse de la demande, des problèmes de trésorerie et la fragilité de la conjoncture économique ont contribué au repli de l'activité. Les fabricants ont également signalé une accentuation des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, les délais de livraison des fournisseurs affichant leur plus forte hausse depuis juin.

"Le secteur manufacturier français peine à retrouver le chemin d'une croissance durable et la forte dégradation de la demande enregistrée en octobre ne permet guère d'espérer une reprise dans les mois à venir", a commenté Joe Hayes, économiste en chef à S&P Global Market Intelligence.

L'enquête signale aussi la plus forte contraction de l'emploi depuis mai. Ce recul coïncide avec une détérioration des perspectives d'activité à douze mois, le degré de pessimisme ayant atteint son plus haut niveau depuis un an.

Concernant les prix, l'enquête montre une forte accélération de l'inflation dans le secteur, avec des coûts tirés à la hausse par une augmentation des prix du carburant, de l'énergie et des matières premières, notamment des produits chimiques, des composants électroniques, des métaux, du pétrole et des emballages.

Le taux d'inflation des prix des achats s'est redressé à son plus haut niveau depuis quatre mois, incitant les fabricants à relever leurs tarifs. Les prix de vente ont ainsi affiché leur plus forte hausse depuis mai.

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