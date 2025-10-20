 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 153,06
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Forvia: chiffre d'affaires pénalisé par les taux de change au 3e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 20/10/2025 à 08:46

Forvia a affiché un chiffre d'affaires en recul de 3,7% au 3e trimestre 2025, à 6,12 milliards d'euros, en raison d'un effet de change défavorable, a annoncé lundi l'équipementier automobile français, qui a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

La dépréciation de l'euro face au dollar et au yuan, a pesé pour 238 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, a précisé l'équipementier (ex-Faurecia), qui fabrique notamment des sièges, des habitacles, des phares et des systèmes d'échappement.

Par région, les ventes ont reculé de 2,4% en Europe à 2,69 milliards d'euros, de 0,6% en Amérique du Nord à 1,54 milliard, et de 8,8% en Asie à 1,60 milliard. Au sein de la région Asie, le chiffre d'affaires a baissé de 13,1% en Chine à 1,2 milliard mais progressé de 6,9% dans les autres pays, à 404 millions d'euros.

"On a une forte croissance de notre activité (en Asie) hors de Chine, région du monde où l'on a historiquement la plus faible pénétration", a relevé Olivier Durand, le directeur financier, lors d'un point presse téléphonique. "On travaille à développer cette région-là et (...) nos efforts de diversification commencent à payer".

Le recul prononcé en Chine est dû à la baisse de production de deux constructeurs chinois, BYD et Li Auto, qui sont deux clients clé de Forvia. "Cette évolution défavorable (...) a été partiellement compensée par la forte montée en puissance de Chery", autre constructeur chinois, explique l'équipementier français.

Forvia et Chery ont signé début octobre une lettre d’intention pour établir un partenariat stratégique à long terme.

Le groupe français, 8e équipementier mondial, a par ailleurs "poursuivi le déploiement" de son plan quinquennal d'économies, pour "restaurer sa compétitivité en Europe". Au 3e trimestre, 800 suppressions de postes supplémentaires ont été annoncées, portant leur total à 5.800 depuis l'annonce du plan, sur les 10.000 prévues d'ici fin 2028.

Il a confirmé ses objectifs d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, et une marge d'exploitation entre 5,2% et 6%.

Concernant les véhicules électriques, Olivier Durand a souligné que "les trois grands marchés n'avancent pas du tout au même rythme": "la Chine poursuit l'électrification de manière de manière claire" et "sans changement de cap, bien au contraire", "l'Europe, c'est assez variable" et "le marché nord américain, c'est presque dans l'autre sens".

"Dans ce cadre-là, c'est le véhicule hybride qui gagne énormément", a-t-il ajouté.

Forvia est "+agnostique+ à la motorisation, puisqu'un siège reste un siège, un éclairage reste un éclairage", quel que soit le type de moteur. Seule l'activité Clean Mobility (système de dépollution de pots d'échappement) est concernée par l'électrification et bénéficie de la vague des véhicules hybrides, qui nécessitent le système le plus complexe de dépollution du pot d'échappement, a précisé le responsable.

Quant aux droits de douane mis en place par Donald Trump, le directeur financier a indiqué que Forvia avait "réussi à en contenir l'impact direct quasiment en totalité" au premier semestre, et cela devrait se poursuivre au deuxième semestre, car "nous avons peu de flux entre les continents".

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
10,0100 EUR Euronext Paris -6,05%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des touristes font la queue au musée du Louvres, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, le musée reste fermé lundi
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    La traque a commencé: au lendemain du spectaculaire cambriolage au musée du Louvre, qui va rester fermé lundi, la police est aux trousses de quatre malfaiteurs partis avec huit "joyaux de la couronne de France". Portant la marque de la criminalité organisée, ce ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank