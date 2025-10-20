Forvia: chiffre d'affaires pénalisé par les taux de change au 3e trimestre

Forvia a affiché un chiffre d'affaires en recul de 3,7% au 3e trimestre 2025, à 6,12 milliards d'euros, en raison d'un effet de change défavorable, a annoncé lundi l'équipementier automobile français, qui a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.

La dépréciation de l'euro face au dollar et au yuan, a pesé pour 238 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, a précisé l'équipementier (ex-Faurecia), qui fabrique notamment des sièges, des habitacles, des phares et des systèmes d'échappement.

Par région, les ventes ont reculé de 2,4% en Europe à 2,69 milliards d'euros, de 0,6% en Amérique du Nord à 1,54 milliard, et de 8,8% en Asie à 1,60 milliard. Au sein de la région Asie, le chiffre d'affaires a baissé de 13,1% en Chine à 1,2 milliard mais progressé de 6,9% dans les autres pays, à 404 millions d'euros.

"On a une forte croissance de notre activité (en Asie) hors de Chine, région du monde où l'on a historiquement la plus faible pénétration", a relevé Olivier Durand, le directeur financier, lors d'un point presse téléphonique. "On travaille à développer cette région-là et (...) nos efforts de diversification commencent à payer".

Le recul prononcé en Chine est dû à la baisse de production de deux constructeurs chinois, BYD et Li Auto, qui sont deux clients clé de Forvia. "Cette évolution défavorable (...) a été partiellement compensée par la forte montée en puissance de Chery", autre constructeur chinois, explique l'équipementier français.

Forvia et Chery ont signé début octobre une lettre d’intention pour établir un partenariat stratégique à long terme.

Le groupe français, 8e équipementier mondial, a par ailleurs "poursuivi le déploiement" de son plan quinquennal d'économies, pour "restaurer sa compétitivité en Europe". Au 3e trimestre, 800 suppressions de postes supplémentaires ont été annoncées, portant leur total à 5.800 depuis l'annonce du plan, sur les 10.000 prévues d'ici fin 2028.

Il a confirmé ses objectifs d'atteindre en 2025 un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, à taux de change constants, et une marge d'exploitation entre 5,2% et 6%.

Concernant les véhicules électriques, Olivier Durand a souligné que "les trois grands marchés n'avancent pas du tout au même rythme": "la Chine poursuit l'électrification de manière de manière claire" et "sans changement de cap, bien au contraire", "l'Europe, c'est assez variable" et "le marché nord américain, c'est presque dans l'autre sens".

"Dans ce cadre-là, c'est le véhicule hybride qui gagne énormément", a-t-il ajouté.

Forvia est "+agnostique+ à la motorisation, puisqu'un siège reste un siège, un éclairage reste un éclairage", quel que soit le type de moteur. Seule l'activité Clean Mobility (système de dépollution de pots d'échappement) est concernée par l'électrification et bénéficie de la vague des véhicules hybrides, qui nécessitent le système le plus complexe de dépollution du pot d'échappement, a précisé le responsable.

Quant aux droits de douane mis en place par Donald Trump, le directeur financier a indiqué que Forvia avait "réussi à en contenir l'impact direct quasiment en totalité" au premier semestre, et cela devrait se poursuivre au deuxième semestre, car "nous avons peu de flux entre les continents".