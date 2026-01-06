Forvia augmente sa collaboration avec Microsoft
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 17:05
Appning est une plateforme de distribution d'applications automobiles, connectant les constructeurs et les développeurs pour bâtir l'avenir des voitures connectées.
Elle alimente plus de 300 applications sur 40 marques automobiles, couvrant plus de 20% de parts de marché accessible et soutient la monétisation via des achats intégrés, des abonnements...
La collaboration entre l'équipementier automobile et le géant américain de la Tech s'appuie sur l'intégration réussie de Microsoft Teams dévoilée au CES 2025.
La nouvelle phase du partenariat se concentre sur l'intégration de Microsoft Foundry Tools à travers l'ensemble de la plateforme Appning afin d'améliorer les interactions vocales, la découverte intelligente de contenus et la personnalisation des expériences utilisateurs.
Valeurs associées
|13,7950 EUR
|Euronext Paris
|+0,04%
A lire aussi
-
Départ de convois pour Paris ou rassemblements locaux: les actions des agriculteurs diffèrent mardi selon les syndicats, dont deux sont reçus à Matignon en fin d'après-midi après une ultime concession budgétaire de Bruxelles pour essayer de faire passer la pilule ... Lire la suite
-
Neige et verglas ont fait au moins cinq morts sur la route en France et un à Sarajevo et les intempéries perturbent fortement mardi plusieurs pays européens, avant une nouvelle dégradation mercredi. Les compagnies aériennes vont devoir renoncer à une partie de ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu a jugé mardi "illégale" l'opération militaire américaine au Venezuela, en appelant à une "transition démocratique" après la capture de Nicolas Maduro. "Tout est illégal dans cette affaire. Le régime de Nicolas Maduro, le cycle électoral de 2024, ... Lire la suite
-
"Être parent est devenu plus complexe" : le gouvernement prépare une nouvelle stratégie de "soutien à la parentalité"
La feuille de route visera notamment l'adaptation aux nouveaux usages numériques, qui bouleverse la vie des familles. Le gouvernement présentera "d'ici quelques mois" une nouvelle "stratégie de soutien à la parentalité", qui comprendra un volet sur l'usage du numérique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer