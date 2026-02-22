 Aller au contenu principal
Rugby/Six nations-Le XV de France poursuit son sans-faute contre l'Italie
information fournie par Reuters 22/02/2026 à 18:17

Championnat des Six Nations - France v Italie

Championnat des Six Nations - France v Italie

Le ‌XV de France a ​signé dimanche face à l'Italie (33-8) un troisième succès bonifié en autant ​de matches dans le Tournoi des ​Six Nations malgré ⁠une prestation moins convaincante ‌et se rapproche du titre.

Les Bleus, privés de Matthieu ​Jalibert ‌sur blessure, se sont ⁠imposés à Lille (Nord) grâce aux essais de Louis Bielle-Biarrey (4e), Emmanuel ⁠Meafou (15e), ‌Thomas Ramos (29e), qui a également ⁠ajouté huit points au ‌pied, Gaël Dréan (72e) ⁠et Emilien Gailleton (77e).

L'arrière Ange Capuozzo ⁠a inscrit ‌la seule réalisation italienne de ​la rencontre (32e).

La ‌France conserve la tête du classement avec ​15 points, quatre unités devant l'Écosse, où ⁠elle se déplacera le 7 mars pour la quatrième et avant-dernière journée des Six Nations.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Zhifan Liu)

Sport
Coupe du monde de rugby
