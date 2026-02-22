Rugby/Six nations-Le XV de France poursuit son sans-faute contre l'Italie

Championnat des Six Nations - France v Italie
Le XV de France a signé dimanche face à l'Italie (33-8) un troisième succès bonifié en autant de matches dans le Tournoi des Six Nations malgré une prestation moins convaincante et se rapproche du titre.
Les Bleus, privés de Matthieu Jalibert sur blessure, se sont imposés à Lille (Nord) grâce aux essais de Louis Bielle-Biarrey (4e), Emmanuel Meafou (15e), Thomas Ramos (29e), qui a également ajouté huit points au pied, Gaël Dréan (72e) et Emilien Gailleton (77e).
L'arrière Ange Capuozzo a inscrit la seule réalisation italienne de la rencontre (32e).
La France conserve la tête du classement avec 15 points, quatre unités devant l'Écosse, où elle se déplacera le 7 mars pour la quatrième et avant-dernière journée des Six Nations.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer