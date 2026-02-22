JO 2026-Milan-Cortina transmet le drapeau olympique aux Alpes françaises 2030

Cérémonies - Cérémonie de clôture

par Elvira Pollina et Keith Weir

Milan-Cortina a remis ‌dimanche le drapeau olympique à la France, qui accueillera la prochaine édition des Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les ​Alpes, à l'issue d'une cérémonie de clôture sur le thème de "la beauté en action" dans les arènes de Vérone.

Les 25es Jeux d'hiver se sont refermés, 16 jours après la cérémonie d'ouverture au stade San Siro de Milan, et après une cérémonie de ​clôture de deux heures et demie. Un spectacle en hommage à la beauté de l'Italie, de Vérone ainsi qu'à l'opéra et aux arts dans une ville rendue ​célèbre par la pièce "Roméo et Juliette" de William Shakespeare.

"Ce soir, dans ⁠le cadre intemporel de cette antique arène romaine, nous baissons le rideau sur une extraordinaire célébration du sport ‌et de l'humanité qui a uni tout un pays et inspiré le monde entier", a déclaré dans son discours Giovanni Malago, le président du comité d'organisation de Milan-Cortina 2026.

La présidente du Comité international olympique (CIO) ​Kirsty Coventry, qui vivait ses premiers Jeux à ‌la tête de l'instance, a confié ressentir "tant d'émotions".

"Un peu de tristesse. Mais surtout, une ⁠profonde fierté et une immense gratitude, au moment de prononcer ces paroles. Chers amis, je déclare la clôture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026", a-t-elle prononcé peu après 22h30 (21h30 GMT). "Conformément à la tradition, j'appelle la jeunesse du monde à se réunir ⁠dans quatre ans dans les ‌Alpes françaises, pour y célébrer avec nous les 26es Jeux olympiques d'hiver. Rendez-vous en 2030."

Auparavant, Fabrice ⁠Pannekoucke et Renaud Muselier, les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'initiative de la candidature des Alpes 2030, ‌avaient reçu le drapeau olympique des mains des maires de Milan et Cortina d'Ampezzo puis de Kirsty Coventry.

Cette ⁠séquence a lancé la cérémonie de passation entre les Jeux de Milan-Cortina et ceux ⁠des Alpes françaises, d'une durée d'une ‌dizaine de minutes et intitulée "Une nouvelle aube".

Pendant une Marseillaise revisitée par la mezzo-soprano française Marine Chagnon et le compositeur et ​chef d'orchestre Thomas Roussel, des athlètes tricolores ont été mis à ‌l'honneur, parmi lesquels les champions olympiques de danse sur glace Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ou encore la double championne olympique de biathlon Océane ​Michelon.

Au total, une petite cinquantaine de Français a défilé lors de la cérémonie de clôture, emmenée par les porte-drapeaux Lou Jeanmonnot, quadruple médaillée en biathlon, et Mathis Desloges, triple médaillé d'argent en ski de fond.

"C'était un moment assez unique, assez ⁠magique", a réagi Mathis Desloges dans une déclaration transmise par le Comité national olympique et sportif français. "Je ne savais pas à quoi m'attendre et c'était bien au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Partager ça avec Lou (Jeanmonnot), c'était un super moment et ça restera gravé à jamais dans nos mémoires."

Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina sont prévus du 6 au 15 mars puis les prochains Jeux olympiques d'hiver auront lieu du 1er au 17 février 2030 dans les Alpes françaises.

(Reportage d'Elvira Pollina ​et Keith Weir, version française Vincent Daheron)