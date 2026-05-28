Forvia accélère dans l'électronique avec 4 contrats

L'équipementier automobile français renforce ses positions à l'échelle mondiale, notamment en Asie et en Amérique du Sud, en capitalisant sur la transformation numérique des cockpits.

Le groupe a annoncé avoir remporté quatre contrats majeurs dans le domaine des écrans embarqués via sa division Faurecia Clarion Electronics.

Ces succès commerciaux, décrochés auprès de constructeurs automobiles de premier plan (européens, chinois et indiens), confirment la solidité opérationnelle de la division et sa capacité à capter la forte demande pour les véhicules connectés et définis par logiciel (software-defined vehicles).

Un ancrage renforcé sur les marchés clés

Ces nouveaux contrats permettent à Forvia d'étendre sa présence géographique sur des zones à forte croissance : la Chine, l'Inde et l'Amérique du Sud. L'équipementier déploiera une stratégie de production locale afin d'optimiser ses coûts logistiques, de garantir son excellence opérationnelle et de rester au plus près de ses clients.

Le calendrier financier et industriel est déjà fixé : la phase de développement de ces quatre nouveaux programmes débutera dès ce deuxième trimestre 2026 et s'étendra jusqu'au quatrième trimestre 2027.

Le cockpit numérique, relais de croissance à forte valeur ajoutée

Face à des constructeurs en quête de solutions d'affichage intégrées, modulaires et rentables, Forvia a su différencier son offre. Les technologies retenues englobent : une solution d'écran grand format pour une expérience immersive dans l'habitacle, un programme de rétro-vision numérique "e-Mirror" (visant à remplacer les rétroviseurs traditionnels par des caméras et des écrans) et deux autres applications d'affichage innovantes.