Fortune Brands progresse grâce à l'annonce d'une participation d'un investisseur activiste

23 février - ** Les actions du fournisseur de produits de construction Fortune Brands Innovations FBIN.N progressent de 4 % à 56,51 $ avant le marché après qu'un rapport du WSJ ait indiqué que l'investisseur Ed Garden a accumulé une participation et cherche à remplacer son nouveau directeur général ** Le rapport indique que Garden, qui dirige Garden Investments, a nommé en privé des candidats au poste d'administrateur et considère que les dirigeants de la société manquent d'expérience dans l'industrie ** Les actions de FBIN ont chuté de près de 18% le 13 février après que les résultats trimestriels de la société aient manqué les estimations et qu'elle ait annoncé la nomination d'Amit Banati en tant que directeur général à partir du 13 mai

** Jusqu'à la clôture du vendredi, l'action a augmenté d'environ 9 % depuis le début de l'année, après une chute de 27 % en 2025 et de 10 % en 2024

** L'action s'est récemment négociée à 15 fois les bénéfices attendus, contre un PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 14, selon les données de LSEG Datastream, ce qui suggère qu'elle pourrait être proche de la juste valeur

** La note moyenne des 20 analystes couvrant le titre est "hold"; le PT médian est de $57, en baisse par rapport à $62 il y a un mois - LSEG