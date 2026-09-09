Fortum s'envole grâce à un contrat d'achat d'électricité à long terme conclu avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le montant de l'investissement à 13 milliards dans le troisième point)

9 septembre - ** Le cours de l'action Fortum FORTUM progresse de 7,5 % après la signature par le groupe énergétique finlandais d'un contrat d'achat d'électricité à long terme avec Google GOOGL.O

** Cet accord garantit à Google un approvisionnement en énergie nucléaire pour ses investissements pendant 22 ans et améliorera le rendement comparable des actifs nets de Fortum d’environ 1,4 point de pourcentage à terme, selon la société finlandaise

** Google annonce qu’il investira 13 milliards d’euros en Finlande dans un centre de données et des infrastructures associées au cours des deux prochaines années

** L’action Fortum se hisse en tête de l’indice STOXX 600 .STOXX et s’apprête à connaître sa meilleure journée depuis septembre 2022

(1 dollar = 0,8591 euros)