Fortive prévoit un bénéfice annuel en hausse grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine de l'automatisation industrielle
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits industriels Fortive FTV.N a prévu mercredi un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, aidé par la résistance de la demande dans son unité d'automatisation industrielle.

Les actions de la société basée à Everett, dans l'État de Washington, ont augmenté de 3 % dans les échanges avant bourse à la suite de ces résultats.

Un nombre croissant d'entreprises investissant massivement dans l'optimisation de leurs opérations industrielles ont alimenté la demande de technologie de construction, ce qui profite à des sociétés telles que Fortive.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 2,90 et 3 dollars par action, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,84 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires de son segment des solutions d'exploitation intelligentes, qui fabrique des équipements de mesure industrielle et des logiciels d'automatisation utilisés dans diverses industries, a augmenté d'environ 5,3 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Fortive a déclaré un bénéfice ajusté de 90 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 80 cents il y a un an. Les analystes attendaient en moyenne 84 cents par action.

Ses ventes trimestrielles ont augmenté d'environ 4,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,12 milliard de dollars.

