Fortive en hausse après avoir publié des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements industriels Fortive FTV.N affiche une hausse d'environ 4 % à 64 dollars en pré-ouverture

** Fortive prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 supérieur aux estimations des analystes, après avoir publié des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 3,10 et 3,14 dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l'estimation de Wall Street, qui s'élève à 3,01 dollars

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a progressé de 7,8% pour atteindre 1,11 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 1,07 milliard de dollars

** Le BPA ajusté du troisième trimestre s'établit à 77 cents, au-dessus de l'estimation des analystes de 70 cents – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 12% depuis le début de l'année