Fortinet : Wall Street sanctionne l'essoufflement de la croissance malgré des résultats solides

Fortinet plonge de près de 20 % dans les échanges après-Bourse, une sanction particulièrement sévère pour le spécialiste américain de la cybersécurité et des équipements de protection des réseaux, qui a pourtant dépassé les attentes au troisième trimestre. Son chiffre d'affaires a progressé de 20,5 % sur un an, à 2,08 MdsUSD, contre 2,06 MdsUSD attendus, tandis que son bénéfice ajusté par action a atteint 0,91 dollar, contre un consensus de 0,86 dollar.

Mais les investisseurs semblent surtout s'inquiéter de l'essoufflement de la croissance. Les facturations (billings), indicateur avancé de l'activité commerciale, ont augmenté de 29 %, contre 33 % au trimestre précédent, tandis que la croissance des ventes d'équipements de sécurité réseau a ralenti de 52 % à 37 %. Les revenus de services, qui comprennent notamment les abonnements de cybersécurité et le support technique, n'ont progressé que de 12,7 %.

Plus préoccupant encore, la marge brute des équipements s'est contractée de 69,8 % à 64,4 % en trois mois, tandis que les stocks ont bondi de 39 %. Fortinet avait déjà alerté sur l'envolée des coûts des composants mémoire, provoquée notamment par les investissements massifs dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Le groupe a néanmoins relevé ses prévisions annuelles de revenus à 8,17 MdsUSD en milieu de fourchette, mais abaissé celles des services de 40 MUSD. La croissance du chiffre d'affaires devrait ainsi ralentir à environ 15,5 % au quatrième trimestre. Malgré ses nouvelles solutions de sécurité dédiées à l'IA et ses partenariats avec NVIDIA, Oracle et Microsoft, Fortinet doit encore démontrer que ces relais de croissance peuvent compenser le ralentissement du cycle de renouvellement des pare-feu.