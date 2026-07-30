Forte croissance des revenus semestriels pour Vusion

Porté par le déploiement à grande échelle de ses étiquettes électroniques et de ses solutions IoT chez Walmart aux Etats-Unis ainsi que par un accord d'exclusivité structurant avec Carrefour en France, le spécialiste de la numérisation du commerce physique a dévoilé une hausse de ses ventes sur les six premiers mois de l'année 2026.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé IFRS du groupe a atteint 820 millions d'euros, en croissance de 34% par rapport à la même période en 2025 ( 29% en données ajustées à 839 millions d'euros). A taux de change et droits de douane constants, la hausse du chiffre d'affaires ajusté s'élève à 37%.

L'activité semestrielle a été portée par les deux grandes zones géographiques du groupe : 39% pour la zone Amériques et Reste du Monde avec des ventes de 630 millions d'euros, soutenues par la poursuite du déploiement de la solution EdgeSense chez Walmart, dont la finalisation est prévue d'ici la fin de l'année. D'autres projets auprès de grandes enseignes américaines sont en cours de développement. Dans la zone EMEA, la croissance a atteint 6%, grâce au partenariat stratégique signé avec Carrefour.

Après un ralentissement attendu des prises de commandes au premier semestre (681 millions d'euros, -22% sur un an en raison d'un effet de base exigeant lié aux contrats Walmart signés en 2025), la dynamique commerciale est repartie indique la société. Les prises de commandes au deuxième trimestre 2026 ont progressé de 7% sur un an et de 16% par rapport au premier trimestre 2026.

Par ailleurs, à la suite d'une décision de la Cour Suprême invalidant certains tarifs douaniers aux Etats-Unis, VusionGroup indique avoir déjà perçu 60 MUSD de remboursements en juillet 2026, sur un total estimé à environ 80 MUSD sur l'année. Les montants refacturés aux clients seront comptabilisés sous forme d'avoirs et réduiront rétroactivement les coûts d'achat et le chiffre d'affaires 2026, sans impact sur la marge ni sur la trésorerie.

En dépit d'un impact qui devrait rester limité sur l'exercice en cours suite à l'acquisition d'In-Store Media, la direction réaffirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2026 : une croissance du chiffre d'affaires ajusté entre 15 et 20%, à change et droits de douane constants, ce qui suggère un ralentissement au second semestre. La marge d'Ebitda ajusté est attendu en amélioration de 100 points de base.