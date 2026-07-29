Forte croissance au deuxième trimestre pour Memscap

Le spécialiste des puces MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) a enregistré une nette progression de ses résultats au deuxième trimestre et a bouclé un premier semestre particulièrement encourageant.

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies s'est établi à 3,64 millions d'euros, en progression de 19,9% par rapport aux 3,04 millions d'euros enregistrés au deuxième trimestre 2025. Cette performance porte le chiffre d'affaires semestriel non audité à 6,94 millions d'euros, soit une croissance de 12,9% sur un an.

L'activité a nettement progressé dans la division Aéronautique qui représente 71% du total de l'activité. Les revenus se sont élevés à 2,60 millions d'euros sur le trimestre.

Sous l'effet d'une meilleure absorption des coûts fixes et de l'augmentation des volumes, la marge brute trimestrielle s'est améliorée pour atteindre 40% du chiffre d'affaires (1,46 million d'euros), malgré un effet de change défavorable pesant sur la comparaison annuelle avec le deuxième trimestre 2025 (42,5%).

De son côté, l'Ebitda ajusté a bondi en passant de 0,24 à 0,64 million d'euros et le bénéfice net trimestriel a atteint 0,44 million d'euros, contre 0,07 million un an plus tôt.