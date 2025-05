Forte baisse du CA au T4, reprise en 2025E

Le CA au T4 a reculé de -46% YoY à 23 M€ (-36% sur FY à 119,4 M€ vs nos attentes à 135 M€). Le groupe a subi la forte baisse du marché des consoles et des jeux (faible actualité éditoriale et reports) et l’arrêt de Casino. En conséquence, Innelec a engagé 3 plans de réduction des coûts pour adapter son organisation et limiter l’impact sur sa profitabilité. Au total, c.3,3 M€ d’économies (base annuelle) devraient soutenir la rentabilité de l’exercice 2025-26. Tous les coûts associés ont été comptabilisés sur 2024-25. Cette année, Innelec anticipe une meilleure dynamique de marché et un retour à la profitabilité. Nous soulignons que le bilan du groupe demeure solide (cash net), tout comme ses fondamentaux à long terme. Nous réduisons nos estimations et calculons un nouvel OC à 4,5 € (vs 5,1 €). La valorisation est attractive, le titre se traitant à 4,8 x l’EV/EBIT et 9,7x le PE à horizon 12 mois sur nos estimations. Nous réitérons notre opinion Achat Fort.