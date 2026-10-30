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Forsee Power : résultats semestriels 2026 et poursuite de la transformation stratégique pour préparer le rebond de 2027
information fournie par Boursorama CP 30/10/2026 à 18:00

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Chiffre d'affaires de 20,4 M€ au S1 2026, en recul de 74,8 %, dans un environnement de marché difficile et en transformation
EBITDA de (11,8) M€, contre +2,2 M€ au S1 2025, sous l’effet de la forte contraction des volumes
Poursuite du plan REPOWER27 :
- Cession d’actifs non stratégiques pour un total de 20 M€ d’encaissements et réduction de coûts supplémentaires en cours
- Réduction de 24,9 % des charges fixes et Joint Venture en Inde déjà effectives
Renforcement du positionnement sur le marché ferroviaire mondial et diversification dans les applications off-highway et les véhicules spéciaux
En Europe, l’Industrial Accelerator Act (IAA) rebat les cartes et renforce les industriels locaux
Perspectives 2027 : EBITDA à l’équilibre grâce à une très forte croissance et à la poursuite des réductions de coûts, et renforcement des fonds propres

Paris, le 30 octobre 2026 – 18h00 – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce ses résultats semestriels clos le 30 juin 2026.

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