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Forsee Power et Wabtec collaborent pour l’électrification de locomotives
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 07:45

Paris, 15 juin 2026 – 7h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l'expert en systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce que Wabtec, leader mondial des équipements, systèmes, solutions numériques et services à valeur ajoutée pour les industries du fret et du transport ferroviaire, collabore avec Forsee Power en vue d’intégrer ses systèmes de batteries dans des locomotives électriques à batterie.

Leader reconnu dans le domaine des locomotives de fret, Wabtec est fortement engagé en faveur de la sécurité, la fiabilité et la compétitivité économique du transport ferroviaire grâce à l'innovation et la collaboration avec les clients et partenaires. En 2021, la société a dévoilé la première locomotive de fret électrique à batterie au monde, marquant une étape majeure dans l’électrification du fret ferroviaire.

Les deux entreprises ont conclu un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) pour accélérer la collaboration autour de l'intégration des systèmes de batteries PULSE PLUS RAIL de Forsee Power dans les plateformes de locomotives de Wabtec. Le programme vise à offrir des performances améliorées, une fiabilité accrue et un coût total de possession optimisé.

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