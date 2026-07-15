Forsee Power entre en négociation exclusive avec FCAP en vue d’un investissement destiné à accélérer son développement

 Offre portée par FCAP Investors Pte. Ltd, fonds spécialisé en technologies et industries innovantes, basé à Singapour, via une société dédiée (SPV )

 Projet d’augmentation de capital d’un montant d’environ 20M€ avec le soutien de FCAP Investors Pte. Ltd et des actionnaires de référence actuels (Bpifrance Investissement, Eurazeo et Noria), dans l’objectif de renforcer les fonds propres de Forsee Power et d’accompagner l’exécution du plan stratégique RePower27

 Projet de cession de l’intégralité de la participation de Mitsui & Co à Eurazeo, Noria et au SPV de FCAP Investors Pte. Ltd

 Opération envisagée soumise à la réalisation de conditions suspensives dont notamment l’obtention de l’autorisation préalable du ministère de l’Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France

 L’opération créerait les conditions d’un accès renforcé à des technologies de pointe, à de nouveaux marchés et de nombreuses opportunités d’accompagner le développement de projets en Europe, en Amérique du Nord et en Asie Pacifique, ainsi qu’à des partenariats stratégiques avec des acteurs clés du secteur