Forsee Power confie ses finances à Platon
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 18:17

Forsee Power annonce la nomination de Philippe Platon comme Chief Financial Officer dans le cadre de son plan stratégique RePower27, destiné à renforcer la performance financière et la stabilité du Groupe.

Diplômé de HEC et fort de plus de 30 ans d'expérience en finance, dont 20 dans l'industrie, il a exercé chez Lafarge et WeMaintain.

Spécialiste du pilotage de la performance et de la transformation, il contribuera à la création de valeur durable de Forsee Power.
Christophe Gurtner, le dirigeant, salue une arrivée qui soutiendra la trajectoire de croissance rentable et la mise en oeuvre du plan RePower27.

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,2735 EUR Euronext Paris +1,30%
