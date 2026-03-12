 Aller au contenu principal
Formue et Secure Spectrum fusionnent au Danemark
12/03/2026

Le gérant de fortune norvégien Formue et la société de gestion danoise Secure Spectrum ont annoncé la fusion de leurs activités via l’acquisition par Formue de Secure Spectrum, vendredi 6 mars. La firme évoluera sous la marque Formue Danmark.

Avec cette opération, Formue élève ses encours sous gestion dans les pays nordiques à plus de 160 milliards de couronnes danoises (21,4 milliards d’euros) et recense 420 employés répartis entre le Danemark, la Suède et la Norvège.

Secure Spectrum, issu d’une fusion survenue en 2021 entre Secure et Spektrum Fondsmæglerselskab, compte 42 milliards de couronnes danoises (5,6 milliards d’euros) sous gestion.

