Les partis taïwanais s'accordent sur le fait que le gouvernement peut signer les accords bloqués sur les ventes d'armes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les trois principaux partis politiques taïwanais se sont mis d'accord jeudi pour autoriser le gouvernement à signer les accords américains relatifs à quatre ventes d'armes, après que des responsables eurent averti que Taipei se retrouverait en queue de peloton s'il ne respectait pas la date limite.

Les allers-retours sur les dépenses de défense de Taïwan ont suscité l'inquiétude des États-Unis, qui est le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.

Le gouvernement du président Lai Ching-te a tenté de faire adopter par le parlement des dépenses supplémentaires de 40 milliards de dollars pour la défense, mais l'opposition, qui contrôle le plus grand nombre de sièges, estime que les propositions ne sont pas claires et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle vote des "chèques en blanc" bien qu'elle soutienne la défense.

Les deux partis d'opposition ont présenté leurs propres propositions, moins coûteuses, mais le ministère de la défense a déclaré que les lettres d'offre et d'acceptation des armes avec les États-Unis devaient être signées, faute de quoi Taïwan perdrait sa place dans la file d'attente pour la production et la livraison.

Lors d'une réunion de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, les législateurs des deux parties ont convenu que le gouvernement pouvait encore signer les accords à l'avance, même si les examens des propositions de dépenses n'étaient pas approuvés à temps.

Les armes à signer comprennent des missiles antichars TOW, des obusiers automoteurs M109A7, des missiles Javelin LMT.N fabriqués par Lockheed Martin et le système de roquettes à lancement multiple HIMARS.

Mardi, le ministre de la défense Wellington Koo a déclaré aux journalistes que la lettre relative au système HIMARS expirait le 26 mars, pour 82 systèmes annoncés par les États-Unis dans le cadre d'un programme de vente d'armes à Taiwan d'une valeur de 11 milliards de dollars.

Selon le ministère, la date limite de signature pour les autres systèmes d'armes est fixée à dimanche.

Le mois dernier, un groupe bipartisan de 37 législateurs américains a fait part de son inquiétude à des législateurs taïwanais de haut rang au sujet de l'enlisement des projets.

L'administration Trump a fait pression sur ses alliés pour qu'ils augmentent leurs dépenses de défense, un plan que Lai Ching-te et son gouvernement ont adopté avec enthousiasme.