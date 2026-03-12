TotalEnergies maintient le plafond du prix de l'essence dans ses stations, relève celui du gazole

( AFP / LOU BENOIST )

TotalEnergies a annoncé jeudi le maintien de son plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro le litre dans ses stations-service, mais relève le plafond à 2,09 euros le litre pour le diesel, juste avant une réunion avec le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Le distributeur annonce dans un communiqué s'engager, "jusqu'à fin mars", à "plafonner le prix de l'essence à 1,99 euro/L ; à plafonner le prix du diesel à 2,09 euros/L".

En février, l'entreprise avait promis un "plafond à 1,99 euro/L du prix du diesel et de l'essence pour toute l'année 2026", un système qu'elle avait mis en place depuis 2023, en pleine flambée des prix liée à la guerre en Ukraine.

Depuis, le déclenchement de la guerre au Moyen Orient et la paralysie du trafic dans le détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique, ont de nouveau fait grimper les prix du pétrole et des carburants.

Mercredi, le litre de SP95-E10 coûtait 1,862 euro/l en moyenne selon un calcul réalisé par l'AFP à partir des données communiquées au gouvernement par 7.516 stations service.

Le SP98 coûtait 1,959 euro/l en moyenne sur 8.052 stations, et le diesel 2,032 euros/l en moyenne sur 9.528 stations.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure réunit jeudi à 09H45 les distributeurs de carburants, demandant à ce qu'ils "corrigent" les éventuelles "anomalies" relevées lors de contrôles, en suggérant "des campagnes à prix coûtant" ou des campagnes de "plafonnement" comme par le passé.

TotalEnergies assure de son côté "répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse, comme à la hausse, des cours internationaux du diesel et de l'essence".

Le distributeur précise que "la mise en place du plafond sur le prix du diesel va bénéficier immédiatement aux clients de 1.830 stations parmi les 3.300 stations du réseau TotalEnergies en France" - le prix étant inférieur dans les autres stations.

"L'ensemble de ces mesures s'appliquera à compter du 13 mars dans toutes les stations TotalEnergies du territoire métropolitain, y compris sur les autoroutes et dans les zones rurales", ajoute l’entreprise, qui "réévaluera la situation (...) début avril".

Plusieurs professions particulièrement touchées seront reçues à Bercy: les agriculteurs jeudi matin, les pêcheurs vendredi, les transporteurs en début de semaine, puis le tourisme.